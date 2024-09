Elezioni provinciali ufficializzati i 15 nomi per la neo-lista di Fratelli d’Italia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 21 settembre 2024) Bergamo. Dopo l’annuncio della scissione e la fondazione di una nuova‘Centro Destra Bergamasco’, sono ufficiali i 15 volti che concorreranno per un posto nel consiglio provinciale in vista delledel prossimo 29 settembre, nel nome di. Una novità assoluta per il primo partito a livello nazionale, che ha deciso di staccarsi definitivamente dalla Lega, a differenza di quanto fatto nel 2021, approfittando anche della notevole ascesa nelle classifiche. “Laè animata principalmente da– esordisce l’onorevole Andrea Tremaglia, deputato del partito di Giorgia Meloni -, ma non solo. Lepreviste non ci fanno impazzire essendo un ente di secondo livello, ma è importante presidiare anche la Provincia. Lavoriamo per accrescere i nostri numeri, in uno sfondo, come quello provinciale, fatto di accordi molto dubbi.