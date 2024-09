Cosa mi aspetto dal processo | mister Open Arms balle e fango contro Salvini su La7 | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Su La7 va in onda Propaganda Live, alias propaganda rossa, il programma del venerdì sera condotto da Diego Bianchi. La puntata in questione è quella di venerdì 20 settembre, dove tra i temi affronti spicca, va da sé, il caso, con la richiesta di condanna a sei anni di carcere per Matteospiccata il weekend precedente dai pm di Palermo. Vicenda in cui, va da sé, Zoro e compagni sguazzano. E per non farsi mancare nulla, ecco che a Propaganda Live, ospite in collegamento, spunta Oscar Camps, fondatore e direttore proprio della ong. L'intemerata è a senso unico, feroce. E piena di inesattezza. "Continuano a multarci per le nostre missioni di salvataggio - premette lagnandosi -.ci aspettiamo dal? Speriamo che possa essere fatta giustizia, e che il ruolo delle istituzioni cambi", affermaAms.