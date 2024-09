Conte schiera McTominay | 4-3-3 o 3-5-2 con Politano al posto di Mazzocchi?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 settembre 2024): 4-3-3 o 3-5-2 conaldi? Napoli XI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno;, Anguissa, Lobotka,, Olivera; Kvaratskhelia, Lukaku.hato lo scozzese. Dovrebbe essere difesa a tre. Nella Juventus invece rinuncia forzata a Gatti da parte di Thiago Motta. Gatti non gioca: in Juventus-Napoli Thiago Motta ri-lancia Savona Nuova sorpresa di formazione per la Juventus. Bremer e Kalulu centrali. Confermato McKennie. Ovviamente Douglas Luiz in panchina. Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer (C), Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.studia sorprese contro la Juventus: si fa fatica a tenere fuori(Sky, ieri) A Sky fanno il punto della situazione sul Napoli di. Domani c’è la sfida con la Juventus di Thiago Motta all’Allianz Stadium.