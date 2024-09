Cinque luoghi dove fare vendemmia e vivere l’esperienza della vigna in autunno

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 21 settembre 2024) Non è questione di overtourism, ma è proprio che sentiamo il bisogno di scappare dal quotidiano, alla ricerca di qualcosa che sia vita vera, o qualcosa che gli somigli. È così che ogni fine settimana passato nelle nostre case sembra uno spreco, e la ricerca di attività più a contatto con la natura sono la nostra sempre più abituale ossessione. Iioli hanno intercettato questo bisogno ormai da tempo e hanno capito, anche per il bene delle loro economie, cheaccoglienza – persino in tempi frenetici come il momento– può essere una risposta ideale per avvicinare nuovi consumatori o alimentare la passione per il vino.