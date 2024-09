Chitarre signature | i modelli iconici alla portata di tutti o forse no

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di sabato 21 settembre 2024) Life&People.it Tra chi le ama per ciò che rappresentano e chi invece non ne apprezza il concept, lehanno sempre diviso i chitarristi. Strumenti creati su misura partendo daipiù famosi degli artisti più in vista e noti al grande pubblico. Una pratica ormai molto comune, in grado di spaccare come nient’altro a metà il mondo degli amanti delle sei corde, equamente divisi tra chi la vede come il modo migliore per avvicinarsi al sound del proprio guitar hero, e chi la addita al contrario come una mera, spiacevole operazione di marketing. Ma se le più grandi case costruttrici si accaparrano, a suon di milioni di dollari, i diritti di immagine di un chitarrista, commercializzando uno strumento fatto su misura per lui, allora vuol dire che il mercato è davvero florido.