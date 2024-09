Arrampicata sportiva Coppa del Mondo boulder 2024 | Sartirana fuori in semifinale a Praga

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Seconda delle tre giornate dideldi. Si è concluso quest’oggi il torneo maschile, che vedeva un solo italiano ancora in corsa dopo le qualificazioni andate in scena ieri. Nicolò, reduce dal bronzo ai Campionati Universitari FISU, non è riuscito a centrare l’accesso all’atto conclusivo della competizione, fermandosi in. Il 20enne azzurro conclude la sua gara in 17esima posizione. Domani si chiude il programma femminile con le semifinali alle ore 12:00 e la finale a partire dalle 18:30.delinSportFace.