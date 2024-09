Ancora rifiuti abbandonati Prima i bidoni ora dei cartoni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Non si ferma il fenomeno dell’abbandono dei, con la creazione di vere e proprie discariche a cielo aperto. Nei giorni scorsi era comparso un grosso cumulo didi vario tipo, soprattutto metallici, con scarti e tracce di vernice. Decine e decine di contenitoriaccanto a un fossato, alla periferia di Correggio. E ora compare un nuovo cumulo di scarti, in un’area al confine tra Correggio e Carpi. Un testimone ha notato una vettura di colore scuro con bagagliaio aperto e un uomo – descritto come un pensionato – che era nei paraggi. Si è pensato a una persona che portava a passeggio i cani. Ma al ritorno, lo stesso testimone ha notato in quello stesso punto un cumulo die sacchetti vari, con l’auto che ovviamente si era già allontanata. L’episodio è stato segnalato alle autorità, in attesa dell’intervento per bonificare e ripulire l’area.