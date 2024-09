A PALERMO Totò Schillaci in migliaia per l’addio Cori e lacrime

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024)di persone. Una commozione fortissima dentro e fuori la Cattedrale di. I funerali di, ieri, hanno dimostrato una volta di più quanto fosse amato da tutti il bomber che ha fatto sognare un’intera nazione a Italia ’90. L’arcivescovo Corrado Lorefice, che ha celebrato le esequie, ha sottolineato l’unicità di questo campione che se n’è andato troppo presto, a 59 anni. Eccezionale per la sua genuina normalità, per un’umiltà che gli ha consentito di realizzare un sogno partendo da una realtà non facile e facendo leva unicamente sul valore del sacrificio.da stadio,. C’erano gli ex compagni, anche di nazionale, Gigi De Agostini e Beppe Bergomi, Gabriele Gravina e Antonio Matarrese, presidente ed ex presidente della Figc.