WWE | Botta e risposta social tra i due GM sulla possibilità di sfidarsi sul ring

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’anno scorso con la firma di Nick Aldis per la WWE e l’investitura di Triple H nel ruolo di GM di SmackDown la WWE è tornata ad avere due GM ben definiti e abbastanza attivi negli show, con Adam Pearce stabile nel suo ruolo a Raw. Nel periodo di Survivor Series i fan avevano immaginato un possibile ritorno di Raw vs SmackDown con i due GM pronti ad invadere lo show “nemico” e c’è stata qualche scaramuccia con tanto di espulsione del GM nemico dal proprio show. I battibecchi sono proseguiti anche durante il periodo del Draft ed è chiaro che tra Aldis e Pearce non scorra buon sangue, da qui l’idea in questi mesi del possibile ritorno di entrambi sulper un match tra GM.