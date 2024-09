WTA Seoul tanta pioggia e cancellato il programma dei quarti di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Niente da fare quest’oggi a(Corea del Sud), sede del torneo WTA di questa settimana. Inc’erano ididell’evento asiatico, ma lal’ha fatta da padrona e per le tenniste non c’è stata possibilità di scendere in campo. Giove Pluvio ha avuto la meglio e quindi le quattro partite sono state cancellate e rinviate a domani, con la speranza che le condizioni meteorologiche consentano lo sviluppo delle partite. Match di un certo livello che potrebbero regalare degli spunti interessanti. Il pensiero va allo scontro tra la testa di serie n.1, Daria Kasatkina, e la britannica Emma Raducanu, senza sottovalutare la qualità del confronto tra la mancina russa Diana Shnaider e l’ucraina Marta Kostyuk. Di seguito le partite che si disputeranno sabato 21 settembre:DIWTA2024 1 Kasatkina vs. Raducanu 4 Shnaider vs. 5 Kostyuk LL P.