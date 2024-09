Verso Inter-Milan Malick Thiaw torna in gruppo Le condizioni

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 20 settembre 2024), buone notizie per il reparto arretrato:ad allenarsi parzialmente con ilNonostante i problemi di gioco e la situazione parzialmente compromessa, daello arriva anche qualche buona notizia. Infatti il difensore tedesco classe 2001,, èto ad allenarsi in parte con ildopo il problema fisico che lo aveva tenuto fuori nelle ultime partite. Non è da escludere una convocazione del giocatore in vista della sfida contro l’di Simone Inzaghi. La sua titolarità è ovviamente da escludere, Fonseca dovrebbe affidarsi ancora a Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic per guidare il centro della difesa.il derby c’è il recupero diView this post on Instagram A post shared byLaye(@.laye)in