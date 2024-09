Un tetto a tutti nella Casa del Papa Alloggi per i fragili accanto al Museo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) C’è la firma della convenzione tra le parti. C’è l’impianto economico. C’è la delibera di giunta che dà il via libera definitivo. Strada spianata, dunque, per la rinascita dellanatale di Pio XI, a Desio. Nei giorni scorsi la giunta guidata dal sindaco Simone Gargiulo ha acceso il semaforo verde per l’importante opera di riqualificazione per uno degli edifici di maggiore pregio storico e culturale della città, a due passi dalla basilica, dove nacque il pontefice desiano. Qualche mese fa il consiglio comunale aveva dato il suo ok alle richieste di cambio di destinazione d’uso (che era per luoghi di culto e servizi religiosi) avanzate dalla FondazioneNatale Pio XI, proprietaria dell’immobile.