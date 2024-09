Ufficiale Juventus-Napoli | Biglietti vietati ai napoletani ma concessi ai tifosi Juve!

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 20 settembre 2024) Decisionedel Prefetto di Torino per. Niente trasferta per idelresidenti in Campania. Il Prefetto di Torino ha preso una decisione che sta facendo discutere: per la partita tra, in programma sabato 21 settembre 2024 alle 18:00 all’Allianz Stadium, è stato vietato l’accesso aidelresidenti nella provincia die in Campania. Una misura che ha colpito duramente i sostenitori azzurri, i quali non potranno assistere alla partita, anche se avevano già acquistato i. Se tifi, invece, puoi andare allo stadio Il divieto di vendita deiriguarda soltanto i, anche quelli in possesso della fidelity card della SSC. Tuttavia, i possessori della fidelity card della, emessa prima del 21 settembre 2024, non sono soggetti a questo divieto.