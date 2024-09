Tsitsipas-Kokkinakis oggi in tv | orario canale e diretta streaming Laver Cup 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Stefanosse la vedrà contro Thanasinel secondo singolare dellaCup, il torneo giunto alla settima edizione che contrappone la squadra dell’Europa a quella del Resto del Mondo. Tra i due giocatori si tratta del terzo incrocio della carriera, con il bilancio dei precedenti che si trova in perfetta parità (1-1). L’ultimo si è disputato proprio alla fine del mese di agosto. In quell’occasione era il primo turno degli US Open, con il greco che fu costretto a cedere al termine di quattro parziali molto lottati al cospetto del top 80 australiano., numero 12 del ranking mondiale, nonostante l’ultima sconfitta partirà con i favori del pronostico in base alle quote dei bookmakers.