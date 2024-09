Tamberi dice addio ai suoi addominali | Ora con un pizzico di malinconia è giunto il tempo di separarci La replica della moglie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo la delusione di Parigi 2024 e l’ultimo successo nella Diamond League a Bruxelles, Gianmarcosi prepara a un meritato riposo. Il campione azzurro ha annunciato l’inizio delle sue vacanze, tra sole, birra e hamburger, ringraziando i tifosi per il costante affetto ricevuto durante la stagione. Su Instagram, l’atleta ha salutato con ironia i“compagni”, postando una foto mentre mangia un hamburger e scrivendo: “Abbiamo affrontato insieme ogni sfida dell’estate ma ora, con undi, èildi. Mi mancherete, lo so già. Ma questo non è un, solo un arrivederciraneo”. La simpatica “lettera d’” si conclude con un canonico: “Per sempre vostro, Gianmarco”.