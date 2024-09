Splinter Cell | Liev Schreiber è Sam Fisher nel teaser della serie animata di Netflix ed è molto convincente

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 20 settembre 2024)ha rilasciato unin anteprima del suo adattamento anime diin cui rivela la presenza diche sarà Sam. L’attore darà la voce all’iconico specialista stealth di Tom Clancy nel prossimo adattamento indel franchise di videogiochi d’azione di Ubisoft.sfoggia una barba grigia e sembra essere più vecchio rispetto al personaggiodi videogiochi.ha anche svelato il titolo: Deathwatch.nella narrazione del filmato, che è stato rivelato alla Geeked Week diad Atlanta, dice che l’oscurità è una cosa buona e che abituandosi alle ombre si vedono le persone cattive per quello che sono veramente. L’oscurità è una cosa buona. Una volta che ti abitui alle ombre, vedi le persone cattive per quello che sono veramente. E non ti vedranno mai andare a prenderle.