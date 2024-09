Raccolta differenziata a Firenze raggiunto il 60%

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 - Ala– grazie al piano messo in campo da Comune e Alia – hanel mese di luglio il 60% e adesso, si spiega dal Comune, l'obiettivo è arrivare al 65%. Dal 30 settembre partirà l'ultima fase del progetto legato alla sostenibilità ambientale, ovvero l'attivazione di tutte le elettroniche presenti sui contenitori digitali, a partire dalla zona delle Piagge, ad eccezione dell’area Unesco. A esclusione dei cassonetti per gli imballaggi in vetro, quindi, tutti gli altri contenitori dovranno essere aperti tramite la chiavetta 'A-pass' oppure tramite 'Aliapp', la app di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios e Android.