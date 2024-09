Persone fragili Regione in stallo sugli ’ambiti’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) La trasformazione dell’Ambito sociale 6 in Asp (Azienda pubblica di servizi alla persona) sarà uno dei temi caldi degli Stati Generali del Welfare che dovranno essere convocati a breve. Inevitabilmente l’attenzione sarà sulla riforma voluta dalla giunta Seri (contrari gran parte del terzo settore, alcune forze della maggioranza e tutta l’opposizione) ma sospesa dallaMarche fino alla fine di quest’anno. L’assemblea legislativa regionale, a dicembre 2023, ha infatti approvato una legge per la sospensione delle Aziende pubbliche dei servizi alla persona in attesa di ridefinire gli ambiti territoriali sociali sulla base dei distretti. La scadenza è ormai prossima anche se la ridefinizione degli Ambiti non è avvenuta: la giunta Serfilippi e il nuovo assessore ai Servizi sociali, Lucia Tarsi, dovranno quindi affrontare il problema.