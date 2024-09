Open Arms parti civili chiedono un milione di Euro a Salvini | Ha agito solo per fini elettorali

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 settembre 2024) Al processoche vede imputato Matteo, accusato di sequestro di persona per il blocco della nave nell’Agosto del 2019, lehanno avanzato una richiesta di oltre undidi risarcimento danni al leader della Lega. Gli avvocati accusano l’allora Ministro dell’Interno di avere messo in atto la sua condotta esclusivamente per. Un’umanità dolente Secondo gli avvocati die delle associazioni che rappresentano i migranti a bordo, la decisione didi impedire l’attracco della nave a Lampedusa avrebbe aggravato una situazione già drammatica, e causato sofferenze e disperazione fra le persone che erano a bordo. Sulla nave si trovavano 147 persone, molte delle quali vittime di torture e abusi in Libia.