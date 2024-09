Moto2 | Lopez al comando nelle prime prove del GP dell’Emilia Romagna bene Arbolino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Alonsoha chiuso alla prima sessione dilibere al circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico, teatro questo fine settimana del GP, tappa numero quattordici del Motomondiale 2024 di. Un turno non particolarmente utile in ottica weekend considerato che si è corso in condizioni miste, ma che ha comunque dato alcune indicazioni interessanti. In una sessione in cuibattute finali parte dei centauri ha montato le gomme slick, il pilota spagnolo in forza alla SpeedUP Racing ha segnato il tempo di 1:39.682, beffando al fotofinish un davvero promettente Tony(ELF Marc VDS Racing Team), piazzatosi al secondo posto con una differenza di +0.115. Non lontana poi la QJMOTOR Gresinidi Manuel Gonzalez, terzo a +0.348 davanti a Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia), quarto a +1.