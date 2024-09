Milano-Cortina 2026 Sinner | Lo sci mi da grande adrenalina Mi piacerebbe portare la Fiaccola

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 20 settembre 2024)– “L’che riesce a darmi lo sci? Non l’ho ancora provata in nessun altro sport”. Jannik, Ambassador del programma Team26, (leggi qui) rispolvera l’amore per lo sci intervenendo oggi nell’evento dedicato alle volontarie e ai volontari di. “Ho una connessione molto profonda con l’inverno”, dice il numero 1 del tennis mondiale. “Nel tennis normalmente non succede niente di grave, non hai paura di cadere: è uno sport totalmente diverso”. La cosa che mi ha lasciato di più lo sci? “È forse il bilanciamento, che è importante anche nel tennis”. “Uno dei miei giorni preferiti è il 25 dicembre. Con i miei amici e la famiglia facciamo sempre un gruppo per andare a sciare. Si tratta di un giorno speciale che mi dà forza, mi ricarica.