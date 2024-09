Milano anche la libreria Antigone è stata svaligiata | venduti tutti i libri in vetrina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 – Mentre per le vie della città va in scena la moda che verrà, le librerie dei quartieri del centro vengono “svaligiate” da clienti misteriosi che chiedono ai commessi di poter comprare tutto il materiale esposto in. Ancora una volta, dopo il caso di ‘Hoepli’ e ‘I Baffi’, un altro colpo è andato a buon fine e laad esserescelta si chiama ‘’ e si trova nel fermento culturale e creativo di Porta Venezia. Situata in via Antonio Kramer, ‘’ si concentra sull’editoria lgbtqia+ specializzata in studi di genere, femminismi, arte e teorie queer in grado di attrarre due lettori interessati che, una volta entrati nel negozio, hanno compratoesposti in