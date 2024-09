Milan per Fonseca è finita | rumors la decisione di Zlatan Ibrahimovic ecco chi arriva

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Paulorischia di avere le ore contate. E nemmeno una convincente prestazione nel derby potrebbe bastare. Il Diavolo riflette e uncosì poco motivato e confuso in questo inizio di stagione — reduce da una vittoria contro la neopromossa Venezia, da due pari e tre k.o. — non aiuta l'allenatore portoghese, che sperava in un gioco offensivo e in una squadra pimpante, ma si ritrova col fare i conti con non pochi problemi. Per questo una sconfitta nel derby sarebbe decisiva in negativo per lui, che potrebbe salutare con grande anticipoo dopo il contratto di due anni firmato all'inizio dell'estate. In caso di addio, che ha ribadito prima del Liverpool il suo ruolo al comando della società (sotto Cardinale), vorrebbe Igor Tudor.