Milan |  Ibrahimovic vota Tudor 

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024)Tudor Per il post-Fonseca: il borsino da Sarri ad Allegri Fonseca sta vivendo un periodo di difficoltà alche era difficile immaginare al 20 di settembre. È la storia di un amore mai sbocciato con parte della dirigenza, dei tifosi e della squadra con un finale che pare ormai scontato. Il sostegno, a parole, è arrivato:, nella giornata di ieri, ha parlato a lungo con il tecnico portoghese. Ma questo cambia poco o niente rispetto ai contatti indiretti con i possibili successori dell’ex Lille.Tudor Premessa doverosa: allo stato attuale ci sono diverse idee o soluzioni proposte ma nessun candidato principale. Perché, come raccontato in precedenza, a Fonseca è stato concesso di calciare l’ultimo calcio di rigore della serie.