Milan Fonseca si gioca tutto nel derby | 3 dubbi verso la sfida con l’Inter|Primapagina

(Di venerdì 20 settembre 2024) 2024-09-20 18:30:00 Arrivano conferme: Paulosiil. L’inizio di stagione al di sotto delle aspettative e i risultati deludenti hanno aumentato la pressione sull’allenatore portoghese, che deve provare a tenersi stretta la panchina rossonera. Una posizione tutt’altro che salda che lo costringe a vincere e convincere neldio contro l’Inter di Simone Inzaghi, campione d’Italia in carica e reduce dal pareggio in casa del Manchester City, a Etihad. Quasi un’impresa per il tecnico lusitano alla luce del momento delle due squadre e del trend negativo delnelle stracittadine con sei sconfitte di fila. A due giorni dal grande appuntamento,sta lavorando sulla formazione anti-Inter per tentare il colpo di coda e andare a caccia di un successo che sarebbe fondamentale per la sua permanenza sulla panchina rossonera.