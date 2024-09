LIVE MotoGP GP Emilia-Romagna 2024 in DIRETTA | alle 15 00 le pre-qualifiche incertezza a Misano fra i tre big

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 Piloti in attività con vittorie a: 5 – MARQUEZ Marc (ESP) {2015, 2017, 2019, 2021,} 2 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2021, 2022} 1 – MORBIDELLI Franco (ITA) {2020} 1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2020} 1 – MARTIN Jorge (ESP) {2023} 14.36 Marquez che ha un grande feeling con questa pista ed è il pilota con più successi in questo contesto. Lo spagnolo ha trionfato in quattro edizioni del GP di San Marino (2015, 2017, 2019,) e nel GP di2021. 14.32 Marc Marquez è in grandissimo spolvero e ha vinto le ultime due gare tra Aragon e. Stato di forma fantastico e la sensazione di essere sempre più vicino a Bagnaia e Martin. 14.28 In prima posizione è arrivato Marc Marquez che si è preso indubbiamente più rischi rispetto a tutti i suoi colleghi, che non hanno voluto forzare.