LIVE F1 GP Singapore 2024 in DIRETTA | buon inizio per Leclerc e Sainz a Marina Bay

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.57 Norris sta spingendo già tanto, un traverso e un paio di muri sfiorati. 11.56 Lando Norris anticipa decisamente i tempi e comincia la simulazione con gomma rossa. 11.55 Tanti si stanno concentrando già sull’essere competitivi in qualifica: la posizione di partenza è fondamentale in questo circuito. 11.54 Ecco i tempi fino a questo momento: 1 LEC 1:32.702 1 2 NOR +0.497 1 3 SAI +0.774 2 4 ALB +0.841 1 5 RUS +1.091 1 6 COL +1.154 1 7 TSU +1.313 1 8 ALO +1.390 1 9 STR +1.408 1 10 OCO +1.644 1 11 VER +1.715 1 12 GAS +1.784 1 13 HAM +1.953 1 14 RIC +2.073 2 15 PIA +2.185 1 16 HUL +2.485 2 17 MAG +2.656 1 18 BOT +2.761 1 19 PER +2.888 1 20 ZHO +3.204 1 11.52al comando! 1:32.702, unissimo tempo con gomma dura. 11.