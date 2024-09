Katia Da Silva Pereira chi è la donna che ha travolto con l’auto e ucciso due ragazze tedesche

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Da, labrasiliana di 44 anni finita agli arresti domiciliari con le cause di omicidio stradale plurimo e lesioni gravissime, vive da una decina di anni a Viareggio. La sua abitazione è vicino l'ex Campo di Aviazione, è madre di tre figli e ha come compagno un esercente di Viareggio, molto noto fra gli ultras. «La vediamo passeggiare ma non c'è mai stata occasione di parlarci», ha raccontato al Corriere della Sera una persona che vive in quella via. E ancora: «Sì, la conosciamo. Viene talvolta a prendere il caffè. È una persona gentile. Saluta, consuma, paga e se ne va». In passato soltanto un piccolo precedente per guida in stato d'ebbrezza, al momento non risulta avere un'occupazione.