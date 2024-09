I pendolari dei sacchi neri I rifiuti da Prato portati a Pescia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 – Un “traffico” diche dalle aziende cinesi del Macrolotto finiva nei cassonetti per lo più a Firenze e. Tonnellate di scarti tessili che venivano abbandonati illegalmente. Chi si occupava di gettarli nei cassonetti ci guadagnava come ci guadagnavano gli imprenditori, tutti cinesi, che dovevano buttare giornalmente le tonnellate di. E’ quanto emerge dall’ultima inchiesta della Dda di Firenze, competente in materia di reati ambientali, che nei giorni scorsi ha chiuso le indagini nei confronti di 17 persone, un marocchino, un gambiano e un senegalese oltre a 14 cinesi, tutti titolari di pronto moda (difesi fra gli altri da Fabio Geneirni, Francesco Stefani, Massimo Landi, Christian Vannucchi, Antonio Voce) che hanno sede al Macrolotto Uno.