Fiorella Mannoia con Meloni premier canta Disobbedire Ma era ubbidientissima ai tempi dei dpcm di Conte

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Perché io non sono stata mai capace di obbedire a qualche cosa che non sento, stare zitta davanti a chi non mi piace o non manifestare ogni volta il mio dissenso e lo so, me lo impedisce la coscienza, e la libertà che ancora grida dentro, ché all’ipocrisia continuo a preferire: il diritto di”. Sono alcune strofe dell’ultimo brano di, pubblicate in queste ore sui Social: il titolo è tutto un programma:. La rossa (e non solo per la chioma)nte e autrice romana esce con un brano di impegno civile che verrà presentato per la prima volta al Suzuki Music Party, la sfida di Amadeus (ingaggiato per cento milioni di euro) sul Nove, che ha arruolato 21 big della musica italiana, si presume non a prezzo politico.