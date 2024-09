Fedez risponde ancora a Tony Effe | Mi dispiace che Chiara ti abbia dato confidenza almeno con te ha fatto beneficenza

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 20 settembre 2024)torna al centro dell’attenzione con la sua nuova canzone Allucinazione Collettiva, un attacco diretto aFerragni, sua ex moglie, e. Nel brano, che uscirà stanotte all’una, il rapper milanese critica apertamente il vocale diffuso nella canzonedi, dove si sente la voce della stessa Ferragni.con durezza, affrontando anche temi delicati come la gestione familiare e l’esposizione mediatica dei figli. La faida musicale traha preso una piega personale, toccando argomenti che hanno acceso ulteriormente la polemica sui social.Ferragni, direttamente coinvolta nella disputa, ha chiesto rispetto per la sua famiglia, mentrenon ha esitato a difendere la propria posizione. Il dissing, arricchito da numerose frecciatine e riferimenti alle loro vite private, continua a tenere banco sui social.