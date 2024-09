Endless Love anticipazioni della puntata di stasera venerdì 20 settembre | Nihan scopre che il diario è scomparso

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 20 settembre 2024) Arrivano lenuovadiin onda202024 su Canale 5. I tre episodi inediti in onda in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset prenderanno il via alle ore 21:42 e ci terranno compagnia fino a mezzanotte circa. Ecco cosa vedremo nel nuovo appuntamento con l’amata soap turca Kara Sevda., trame serali edel 20non trova più il suonel quale ha scritto che Kemal è il padre di Deniz e va nel panico. Chi ha preso quel prezioso oggetto dal cassetto? La giovane sembra non avere dubbi che sia stata Vildan, visto che le ha fatto molte domande sulla bambina. La giovane affronta la madre, che sembra non avere problemi ad ammettere di essere stata lei. “Ho spedito ila Kemal” le dice.