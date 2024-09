Disco verde ad Univenture per favorire i giovani imprenditori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Promuovere lo sviluppo economico locale attraverso il coinvolgimento diretto di studenti, ricercatori etalenti del territorio pavese. È l’obiettivo che si pone, ambizioso progetto dell’Università di Pavia e del Comune perl’alitàle e la crescita del territorio attraverso l’innovazione e la creazione di nuove imprese. Una collaborazione strategica che mira a creare un ecosistema fertile per le idee innovative, mettendo a disposizione deistrumenti e risorse per trasformare le loro intuizioni in realtàali di successo.