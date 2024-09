Cinema in lutto | è morto Maurizio Bologna attore e regista palermitano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 settembre 2024)di Palermo, èimprovvisamente all’età di 58 anni a causa di un infarto fulminante, che lo ha colpito mentre era al lavoro presso l’Inps. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nel panorama artistico siciliano e nazionale, doveera conosciuto e apprezzato per la sua versatilità e per i suoi numerosi contributi al teatro, ale alla televisione. Nato a Palermo nel 1966,ha iniziato la sua carriera artistica nel 1975, lavorando in importanti teatri palermitani come il Teatro Stabile Biondo e il Teatro Bellini. Nel corso della sua carriera ha collaborato con rinomati registi come Franco Scaldati, Roberto Andò e Aurelio Grimaldi, diventando una figura centrale nella scena teatrale siciliana.