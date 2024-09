Caso Boccia i retroscena nella denuncia di Sangiuliano | dal graffio alla gravidanza

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 20 settembre 2024), lacontro: ile la (presunta)– Continua a far discutere lo scandalo che ha coinvolto l’ex ministro della Cultura Gennaroe Maria Rosaria. Lapresentata dacontroè ora sotto esame dProcura di Roma, con i pubblici ministeri pronti ad avviare le indagini. L’episodio, che ha suscitato non poche polemiche, coinvolge non solo questioni personali, ma anche implicazioni politiche. Ladie i dettagli nascosti L’azione legale era stata annunciata alcune settimane fa dall’avvocato di, Silverio Sica, che aveva confermato l’intenzione di presentare un esposto, accompagnato da documenti che attestano, a detta della difesa, la correttezza della condotta del ministro.