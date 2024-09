Basta alibi nessuno adesso dica io non sapevo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Bologna, 20 settembre 2024 –può dire di non sapere, oggi. Perché insieme agli argini sono crollati anche gli ultimi: l’imprevedibilità, la furia del tempo, la sfortuna, gli dei. Il cambiamento climatico, certo: esiste ed è un fatto. Ma neppure quello fa più notizia, ormai. Un anno e quattro mesi fa, dopo l’alluvione che ha devastato la Romagna, le colpe umane erano già state ampiamente squadernate, raccontate, analizzate. E questo giornale le ha più volte denunciate sulle sue pagine: i lavori procrastinati nei decenni per oggettive responsabilità anche della Regione e dei governi che si sono succeduti, i rischi di un territorio fragilissimo, il suo ecosistema in perenne bilico, i suoi traumi, le sue distruzioni, i suoi morti.