Armi occidentali per colpire la Russia l' Ue va alla guerra ma l' Italia dice no E il Pd si spacca

(Di venerdì 20 settembre 2024) A Strasburgo va in scena la fragorosa dissoluzione del campo largo, che sull'Ucraina vota in quattro modi diversi. L'assemblea plenaria del Parlamento Europeo infatti era chiamata ad approvare una risoluzione sul sostegno militare all'Ucraina, compreso il controverso articolo 8 sullo stop alle restrizioni all'uso delleinviate a Kiev perin. Il voto finale, sul sostegno generale a Kiev, vede schierati per il sì Fratelli d', Forza, e il Pd (con l'eclatante eccezione di due pupilli della segretaria Elly Schlein: Cecilia Strada e Marco Tarquinio che si sono astenuti) e quello contrario di M5S, Verdi, Sinistrana e Lega. La risoluzione passa con 425 sì, 131 no, 63 astenuti.