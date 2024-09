Al festival di Open il documentario di Open Giudizio sospeso La giudice Tomai | Il carcere per i minorenni? L’extrema ratio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nel tardo pomeriggio della prima giornata deldiè stato presentato in anteprima il», che porta la firma dei giornalisti Alessandra Mancini e Felice Florio. Un viaggio nel mondo di quei giovani che si sono trovati a dover fare i conti con la giustizia prima dei diciotto anni. E che ora stanno compiendo un cammino di reintegro nella società. Perché «non esistono ragazzi cattivi», come recita il motto della comunità per adolescenti Kayros, fondata alle porte di Milano da don Claudio Burgio. Il cappellano delminorile Beccaria è stato protagonista insieme a Gabriella, presidente del Tribunale per idi Bologna, di un confronto con i due autori del. «La giustizia non può prescindere dalla persona», ha aperto così il suo intervento