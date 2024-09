Addio a Bettelli colonna della Villa d’Oro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) "La pallavolo mi ha cambiato la vita". E se a dirlo è qualcuno che nello sport con la rete in mezzo è diventato fuoriclasse, sì, ma in un periodo nel quale il risultato sportivo non andava certo di pari passo con quello economico e anche i campioni d’ItaliaMinelli, dell’Avia Pervia odovevano lavorare, beh, il valore è doppio. È morto nella notte tra giovedì e venerdì Giancarlo, classe 1935, per tutti ‘Il mancino’, forse il miglior giocatorestoria, campione d’Italia col club rossonero targato Ciam nel 1961, bandierasocietà fino al 1968 e poi allenatore, con nel palmares anche il titolo italiano Ragazzi 1972.aveva iniziato a giocare a pallavolo a 14 anni nel 1949 vicino a casa, nell’allora società ‘Bruni’ ai Mulini Nuovi, il primo serbatoio di talentizona nordcittà.