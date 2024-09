Abbate | Zero finanziamenti per le reti idriche sannite responsabilità politica tutta mastelliana

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del consigliere regionale Luigi. La Provincia di Benevento è fuori dai fondi PNRR per lee lain capo alla compagineche governa il distretto sannita dell’Eic. Mastella e i suoi, però, invece di ammettere i propri fallimenti ed i ripetuti errori nell’individuazione del gestore unico per il servizio idrico aprono la caccia alle streghe. Nel Consiglio Comunale di ieri, infatti, hanno cercato di attribuire laai consiglieri regionali, siamo davvero alle comiche. Le risorse per ammodernare le condotte vetuste erano disponibili. Parliamo di 1 miliardo 924 milioni di euro che, tramite la misura 4.2 del Pnrr, hanno finanziato 103 interventi in Italia per il rifacimento di oltre 45.000 km di rete idrica.