Zero gol zero assist tre tiri | cercasi Gondo

(Di giovedì 19 settembre 2024)disperatamente. Non è mai stato un bomber e si sapeva. In Serie B, infatti, al massimo ha segnato 7 reti (in 34 partite, con l’Ascoli nel 2022-2023) ma adesso il centravanti ivoriano sta offrendo troppo poco anche in termini di utilità.gol,e una serie di statistiche che sottolineano come il suo apporto sia quasi impalpabile. È sceso in campo in tutte e cinque le partite di campionato (4 da titolare, per 351’ totali) con una media di 70 minuti ad incontro, ma il contributo ‘numerico’ è stato avvilente. Partiamo dai dribbling: 11 tentati e 3 riusciti (27,2%). Proseguiamo con i passaggi: 64 tentati e 41 riusciti (64%), ma con una percentuale che crolla fino al 33% per quel che riguarda i passaggi corti; quelli che il più delle volte vengono effettuati nello ‘stretto’ e che risultano decisivi nella manovra degli ultimi 20-30 metri.