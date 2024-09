Sirmione si schianta contro un’auto | morto motociclista di 66 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024)(Brescia), 19 settembre 2024 – Undi 66in un incidente stradale avvenuto poco dopo mezzogiorno fi oggi, giovedì 19 settembre, ain provincia di Brescia nella frazione Colombare in via San Martino della Battaglia 104 Ancora da determinare la dinamica della tragedia ma ilsi è scontrato violentemente conmobile che aveva alla guida una donna di 51. L’impatto è stato violentissimo e ai sanitari intervenuti con elisoccorso, automedica e ambulanze non è rimasto altro che constatare il decesso del 66enne. A determinare dinamica e responsabilità sarà la Polizia Stradale intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco.