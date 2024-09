Serie A quinta giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le partite

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Milano, 19 settembre 2024 – È in arrivo ladiA, che prenderà il via con Cagliari-Empoli. In programma venerdì anche Verona-Torino. Sabato ci sarà il primo dei due big previsti da calendario in questo weekend. All'Allianz Stadium Antonio Conte sfiderà il suo passato, visto che la Juventus ospiterà il Napoli. Domenica fari puntati sul lunch match fra Fiorentina e Lazio, ma soprattutto sul derby di Milano, già un crocevia delicatissimo per Paulo Fonseca. A proposito di allenatori, c'è grande curiosità per l'esordio di Ivan Juric sulla panchina della Roma, in occasione del quale i giallorossi sfideranno la capolista Udinese. In chiave salvezza, importanti gli incontri fra Venezia e Genoa, e fra Lecce e Parma. Completano il quadro di questaMonza-Bologna e Atalanta-Como.