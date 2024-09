Schillaci riaperta la camera ardente al ‘Barbera’ di Palermo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) E’ stataquesta mattina e lo rimarrà fino alle 22 laper rendere l’ultimo saluto a Totòpresso lo stadio Barbera di. Già ieri in tanti si sono recati per rendere omaggio all’eroe di Italia ’90, dai giocatori dell’attuale squadra rosanero, al presidente Dario Mirri, passando per il presidente della Regione Renato Schifani e il sindaco di, Roberto Lagalla. Per i tanti tifosi che vorranno salutare per un’ultima volta Totò, domani i funeralli saranno celebrati alle 11.30 in Cattedrale.laaldiSportFace.