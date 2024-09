Previsioni Meteo per il 19 Settembre 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il 19sarà caratterizzato da condizionivariabili in diverse zone d’Italia. In alcune regioni si attendono temporali, mentre altre vedranno schiarite. Le temperature saranno in generale lieve calo. Leper giovedì 19indicano una situazione di variabilità su gran parte del territorio italiano. Ci saranno aree colpite da piogge, in particolare nel Nord e nel Centro Italia, mentre il Sud godrà di maggiori schiarite, anche se non mancheranno fenomeni sparsi. Le temperature registreranno un leggero calo, in linea con la progressiva transizione verso l’autunno. Nord Italia: piogge e temporali Crediti: Freepik – VelvetMagPer il Nord Italia, la giornata del 19vedrà piogge diffuse su diverse regioni, con temporali previsti in particolare lungo l’arco alpino e nella pianura padana occidentale.