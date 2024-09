Paga Bms | Deucravacitinib possibilità in più per pazienti con psoriasi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 set. (Adnkronos Salute ) – “Dallanon si guarisce poiché è una malattia cronica, dunque parliamo diche hanno una storia di malattia molto lunga. Tuttavia, il via libera dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla rimborsabilità di una nuova terapia orale () per lain forma moderata o severa è un risultato molto importante. Questa terapia consente di curare e cercare di gestire i sintomi per più tempo possibile e avere nuove opportunità quando le terapie precedenti falliscono di mantenere la risposta”. Così all’Adnkronos Salute Cosimo, Executive Country Medical Director, Bristol Myers Squibb, alla presentazione della novità terapeutica – oggi a Roma – in una conferenza stampa promossa da Bristol Myers Squibb.