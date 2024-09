Orsi | Il Napoli arriva carico la Juventus in difficoltà Conte? Cambi non previsti la difesa a tre è il suo mantra

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il commentatore di Sky analizza il big match di sabato trae difende Alex Meret dalle critiche. Fernando, ex portiere e attuale commentatore di Sky, ha offerto un’analisi approfondita delin vista della prossima sfida contro ladurante la trasmissione “ForzaSempre” su Radio Marte. Le sue dichiarazioni, cariche di spunti interessanti, fanno il punto sulla situazione attuale delle due squadre.in Crescitaha sottolineato il buon momento del, reduce da una vittoria significativa, mentre lasta affrontando un periodo di. “Ilviene da una grande vittoria, la Juve invece in campionato non viene da un momento positivo. Sarà una gara difficile, ma ildeve continuare il percorso di crescita che ha avviato, magarierà qualcosa a Torino”.