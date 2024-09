No More Room in Hell 2 annunciata la data di uscita in accesso anticipato su PC

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 19 settembre 2024) Torn Banner Studios, lo sviluppatore di successo dietro l’acclamato e campione di incassi Chivalry 2, ha annunciato che lo sparatutto horror cooperativo per otto giocatori Noin2 verrà lanciato inil 22 ottobre a $ 29,99 USD. Noin2 ha più di 750.000 liste dei desideri su Steam e sull’Epic Games Store, spinte da un grande supporto della community dopo essere stato svelato al Summer Game Fest e apparso alla gamescom Opening Night Live. Noin2 è una terrificante esperienza horror d’azione cooperativa per 8 giocatori. Trova i tuoi amici nell’oscurità e sopravvivi, in un’apocalisse zombi dinamica e ripetibile all’infinito. In ogni partita, passerai dal tremare da solo nell’oscurità, sottodimensionato e vulnerabile, alla formazione di una squadra cooperativa completamente equipaggiata con fucili d’assalto ed esplosivi.