Motori | Cetilar Racing a caccia di riscatto nel penultimo round del Campionato IMSA

(Di giovedì 19 settembre 2024) Pisa, 18 settembre 2024 – Il teamritorna in pista per affrontare ilappuntamento della serie Endurance dell'WeatherTech SportsCar Championship che approda questo fine settimana (21 e 22 settembre) sull'Indianapolis Motor Speedway per la Battle on Bricks. Ad alternarsi al volante della Ferrari 296 GT3 n.47 ci saranno, come nei tre precedentidella stagione, Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Antonio Fuoco, reduci da una 6 Ore di Watkins Glen conclusasi dopo soli 33 minuti a causa di un incidente innescato da una vettura LMP2. L'equipaggio tutto ‘made in Italy’ punta pertanto ad un pronto, anche alla luce di un inizio di stagione che aveva chiaramente evidenziato l'ottimo lavoro di sviluppo svolto a partire dal 2023, sempre sotto la gestione tecnica di AF Corse.