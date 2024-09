La creazione dell’alter ego

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il conflitto tra uomo e creatura: L’Essenza di “Frankenstein” di Mary Shelley Mary Shelley aveva soltanto diciannove anni quando compose l’opera che la rese poi immortale, Frankenstein. Il romanzo fu ideato e scritto in pochi giorni su suggerimento di Lord Byron in una sorta di competizione tra intellettuali per trascorrere il tempo a Villa Diodati durante i giorni piovosi del loro soggiorno. La tecnica narrativa del romanzo è molto particolare e ricorda vagamente una matrioska: i narratori sono tre (Capitano Walton, dottor Frankenstein e il Mostro) e le storie si inseriscono l’una nell’altra, come nell’immagine. Il protagonista assoluto è principalmente il dr. Frankenstein, che ha, però, due alter ego nei personaggi del capitano Walton e del Mostro che egli stesso crea con pezzi di cadaveri ai quali riesce ad imprimere la scintilla vitale.